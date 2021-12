Po četrtkovem razočaranju in solzah nekaterih igralk zaradi remija proti rokometni velesili Rusiji (26:26) Slovenke danes čaka obračun s Poljsko, ki je v Španiji na štirih tekmah doživela tri poraze (Srbija, Rusija, Francija) in premagala le avtsajderja Kamerun. Največja uspeha Poljakinj, ki že 17. nastopajo na SP, sta dve četrti mesti, ko jih je kot selektor vodil Danec Kim Rasmussen: v Srbiji 2013 so na tekmi za bronasto kolajno klonile proti Danski (26:30), na Danskem 2015 pa proti Romuniji (22:31). Manj uspešne so na evropskih prvenstvih, na katerih so igrale le sedemkrat, najboljši dosežek pa je peto mesto na Nizozemskem zdaj že davnega leta 1998.

Slovensko-poljski dvoboj bo premierni v zgodovini SP, edino medsebojno tekmo na velikih tekmovanjih sta reprezentanci odigrali na EP 2006 na Švedskem, ko je Poljska slavila s 34:30. V ekipi poljskega selektorja, 52-letnega Norvežana Arneja Senstada, ki je v tej vlogi od leta 2019, kar 12 od skupno 18 igralk nosi drese domačih klubov, šest pa tujih (štiri v Franciji, dve v Nemčiji). Najbolj znana je kapetanka in levoroka zunanja igralka Monika Kobylinska, članica francoskega Bresta, za katerega je do letošnje selitve v rusko ekipo CSKA Moskva igrala tudi Slovenka Ana Gros.

Igra Poljakinj sloni predvsem na strelih z razdalje, kar potrjuje tudi podatek, da so na prvih treh mestih med strelkami tri igralke na zunanjih položajih: leva zunanja Aleksandra Rosiak (15 golov), srednja zunanja Romana Roszak (14) in desna zunanja Natalia Nosek (12). Skupaj so dosegle kar 41 golov od 93 poljskih, na ta element v igri pa opozarja tudi slovenski selektor Dragan Adžić. »Poljska ima kakovostno ekipo, ki jo že nekaj let zapored sestavljajo izvrstne ostrostrelke z zunanjih položajev, ki zabijajo tudi z desetih metrov. Osnova njihove igre je priprava ugodnih položajev za ostrostrelke in nato njihovi streli. A v Španiji doslej Poljski še ni uspelo premagati na papirju boljše reprezentance,« opozarja Dragan Adžić.

Ko so bile Poljakinje dvakrat četrte na SP, je bil Adžić selektor ženske reprezentance svoje domovine Črne gore, iz takratnih poljskih izbranih vrst pa dve igralki nastopata tudi letos v Španiji: 26-letna Monika Kobylinska in 32-letna Kinga Achruk, ki igra za domači Lublin, iz katerega prihaja največ reprezentantk – pet. Adžič napoveduje, da bosta na naslednjih dveh tekmah, ki bosta odločali o napredovanju Slovenije v četrtfinale prvenstva, priložnost za igro dobili tudi Živa Čopi in Manca Jurič, ki sta naknadno prišli v Španijo.

Toda ob tem Črnogorec tudi opozarja: »Proti Rusinjam smo se precej izpraznili, tako telesno kot duševno, zato bo tekmo proti Poljski zelo težko odigrati. Dodatna omejitev bodo že znane poškodbe nekaterih naših igralk, kot so Grosova, Pandžićeva, Omoregijeva… Ne glede na vse bomo skušali dekleta čim bolje pripraviti, da nastope na igrišču nadaljujemo s takšnim odnosom, kot smo ga prikazali na zadnji tekmi proti Rusiji.« Zmaga proti Poljski, ki bi Slovenijo še bolj približala sanjskemu četrtfinalu, bi bila tudi najlepše darilo za igralko Aljo Varagić, ki prav danes praznuje 31. rojstni dan.

Skupina I, 1. krog drugega dela: Slovenija – Rusija 26:26 (15:14), Srbija – Črna gora 27:25 (14:18), Francija – Poljska 26:16 (14:9), 2. krog (danes): Črna gora – Rusija (15.30), Srbija – Francija (ob 18. uri), Slovenija – Poljska (20.30), 3. krog (ponedeljek, 13. december): Poljska – Črna gora (15.30), Slovenija – Srbija (ob 18. uri), Rusija – Francija (20.30).