Slovenske smučarske skakalke so tudi na včerajšnji tekmi v Klingenthalu nadaljevale letošnji trend – uvrstitev na oder za zmagovalke ali tik pod njim, vseh šest pa jih osvoji točke svetovnega pokala. 26-letna Urša Bogataj je s tretjim mestom še utrdila trenutni sloves najstabilnejše slovenske skakalke. Na vseh letošnjih petih tekmah je bila med najboljšo šesterico (4., 2., 3., 6. in 3. mesto).

Nika Križnar s četrtim mestom do najboljšega dosežka sezone

Po dolžini skokov je konkurenčna tudi zmagovalkam, a nekaj točk izgubi zaradi slabšega doskoka, kar je povezano s posledicami po težki poškodbi kolena. »Težava je pomanjkanje samozavesti pri doskoku. Sem tip človeka, ki ga postane strah hitreje kot koga drugega. Vsak dan se trudim, da bi začela delati popoln telemark,« je pojasnila Urša Bogataj. V kvalifikacijah je bila druga, včeraj v poskusni seriji je imela najboljši dosežek, na tekmi pa v finalu z najdaljšim skokom serije 127 metrov suvereno ubranila tretje mesto. »Zadovoljna sem predvsem s poskusno in finalno serijo. V prvi seriji sem skočila malenkost slabše, a je bilo kar v redu. Kot vse imam tudi jaz še nekaj rezerv. Upam, da se kakšna rezerva počasi pokaže pri doskoku,« je bila jedrnata Bogatajeva, za katero je znano, da ne govori veliko.

Nika Križnar, branilka velikega kristalnega globusa, je včeraj s četrtim mestom dosegla najboljšo uvrstitev v letošnji sezoni. Čeprav je na treningu pred sezono v Kranju skakala zelo dobro in je preskakovala Nemke z Althausovo na čelu, očitno potrebuje nekaj več časa, da ujame vrhunsko formo. »Na tekmah manjka uživanje, kot je na treningu,« je potarnala Nika Križnar med tednom ob druženju v Kranju. Kriki veselja po obeh včerajšnjih skokih v Kligenthalu in stisnjene pesti so že znamenje, da je vse bolj zadovoljna. »Zelo sem zadovoljna. Iz tekme v tekmo kažem lep napredek. Prvi skok je bil eden najboljših v zadnjem času. V finalu sem malo zamudila na odskočni mizi,« je svoje občutke opisala Križnarjeva. Špela Rogelj je z desetim mestom dosegla najboljšo uvrstitev v letošnji sezoni in je bila seveda zadovoljna: »Manjša napaka pri prvem skoku in v finalu pri doskoku.« Ema Klinec je s 13. mestom iztržila manj od pričakovanj in sposobnosti. Očitno je bilo, da se ni spoprijateljila s skakalnico v Klingenthalu. Jerneja Brecl z 19. in Nika Prevc s 25. mestom sta nadaljevali zbiranje točk.