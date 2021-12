Kot so že pred protestom sporočili iz t. i. ljudske skupščine, ki se je oblikovala ob robu protestov, so danes ob peki kostanja, ki je po mnenju vlade epidemiološko nenevaren, protestno odšteli še en teden do volitev. Ob svetovnem dnevu človekovih pravic so izpostavili, da so le-te vse prevečkrat kršene prav zaradi zavestnih dejanj in politik trenutne oblasti.

Spomnili na dogajanje na reki Dragonji Ob tem so spomnili na dogajanje na reki Dragonji, kjer poteka iskanje 10-letne turške deklice, ki jo je odnesel rečni tok medtem, ko je z družino iskala možnost »normalnega in varnega življenja v EU«. Eden vidnejših protestnikov Jaša Jenull je poudaril, da se je družini tragedija na slovensko-hrvaški meji zgodila zaradi »naših ograj z žico« in zaradi »naše politike«. Na protestu pa so za več tisoč beguncev, ki jih je zima ujela na Balkanski poti, zbirali obleke, obutev in druge potrebščine. Na današnji spletni tribuni, ki je potekala po protestu, pa so med drugim opozorili na neustrezen položaj Romske skupnosti v Sloveniji, prav tako pa na problem nezakonitega izbrisa stalnih prebivalcev Slovenije iz registra, ki so s tem ostali brez pravnega statusa. Obravnavali pa so tudi predloge na področju reforme političnega sistema. »Trenutno stanje (ne)demokracije v Sloveniji je dokazalo, kako zelo hitro se da izrabiti sistem in spodkopavati temelje pravne države. Zato se vedno več posameznikov in organizacij zavzema za korenito reformo političnega sistema, temu pa pritrjuje tudi vse več ustavnih pravnikov,« so sporočili iz ljudske skupščine. V iniciativi Glas ljudstva na to temo predlagajo več zahtev, ki vsebinsko zasledujejo predvsem ideje o zagotavljanju večje možnosti sodelovanja v demokratičnih postopkih, pri imenovanju kandidatov na strankarskih listah ter stremijo k uveljavljanju ustavnega načela, da mora oblast pripadati ljudstvu. Kot so še navedli ima med ljudmi ogromno podpore tudi zahteva o pogoju nekaznovanosti za nastop političnih funkcij, nujnost po ločenosti vej oblasti in nevmešavanje politike v samostojno delovanje neodvisnih inštitucij.