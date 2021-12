Z Nikom Stariho, Črnomaljcem, ki v zadnjih letih redno polni časopisne stolpce na straneh črne kronike zaradi takšnih in drugačnih kaznivih dejanj, povezanih z izgredi v slovenskih zaporih, so tokrat na celjskem sodišču vzpostavili zvezo kar prek videokonference. Poklicali so ga v zapore na Dobu, kjer ta čas že prestaja zaporno kazen, in tako je sodnici Alenki Jazbinšek Žgank uspelo opraviti predobravnavni narok, na katerem je Stariha zavrnil krivdo po obtožnici.

In kaj mu ta sploh očita? Da je konec oktobra 2019 v celjskem zaporu, kamor so ga premestili s Povšetove v Ljubljani, povzročil incident, ker se je zabarikadiral v zaporniško sobo, v nadaljevanju pa iz stene izpulil straniščno školjko s kotličkom vred in povzročil poplavo. Še več, iz stene naj bi skušal izruvati tudi električno vtičnico, s čimer bi elektrificiral vodo, kar bi lahko njega in pravosodne policiste celo stalo življenje. A na srečo je pripornika pravosodnim policistom uspelo obvladati, po incidentu pa so ga namestili v posebno sobo. Ker se tudi tam ni umiril, so ga odpeljali na forenzični oddelek mariborske psihiatrije, kjer pa ga prav tako niso zadržali dolgo, saj naj pri njem ne bi zaznali psihičnih motenj, pač pa le, da z ljudmi manipulira.