Najodmevnejši mednarodni dogodek tedna bo potekal jutri v Abu Abiju. V glavnem mestu Združenih arabskih emiratov bo zadnja dirka sezone v formuli 1, na kateri bo padla odločitev o naslovu svetovnega prvaka. Vse oči bodo uprte v Lewisa Hamiltona (dosegel je osem zmag v sezoni) in Maxa Verstappna (devet zmag), ki imata pred VN Abu Dabija po 21 dirkah in več kot 5000 prevoženih kilometrih enako število točk. V primeru, da bi oba odstopila ali zasedla mesta zunaj najboljše deseterice, ki ne prinašajo točk, ter imela ob koncu enako število točk, bo svetovni prvak zaradi večjega števila zmag postal Max Verstappen.

Nazadnje sta imela dirkača pred zadnjo dirko enako število točk leta 1974, ko sta se v boj podala poznejši svetovni prvak Emerson Fittipaldi in Clay Regazzoni. V zadnjih treh desetletjih se je dvakrat zgodilo, da sta dirkača, ki sta bila v igri za naslov svetovnega prvaka, na zadnji dirki medsebojno trčila. Leta 1990 se je nesreča pripetila v Suzuki, kjer sta se že pred prvim ovinkom zaletela Brazilec Ayrton Senna in Francoz Alain Prost, naslova pa se je veselil Južnoameričan. Še odmevnejša je bila nesreča leta 1997, ko je pred zadnjo dirko v Jerezu Nemca Michaela Schumacherja in Kanadčana Jacquesa Villeneuva ločila le točka. V 48. od 69 krogov je Kanadčan prehiteval Nemca, ko se je Schumacher zaletel v Villeneuva. Nemec je odstopil, Villeneuve pa je osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka. Schumacher poraza ni prenesel športno, saj je trdil, da morajo tekmeca diskvalificirati, podrobnejši pogled nesreče pa je razkril, da je nesrečo povzročil Nemec, zato je bil kaznovan z odvzemov vseh točk v koledarskem letu.

Nizozemskega dirkača Maxa Verstappna in njegovo moštvo Red Bull lahko zlomi pritisk ustrahovanja Britanca Lewisa Hamiltona in njegovega Mercedesa, je prepričan nekdanji prvi mož formule 1 Bernie Ecclestone. Enaindevetdesetletni Britanec je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da lahko Verstappna zlomijo psihološke igre tekmecev. Verstappen je imel julija še 32 točk prednosti pred Hamiltonom, po treh zaporednih zmagah Britanca pa je pred zadnjo dirko to nedeljo v Abu Dabiju prvenstvo povsem izenačeno. »Max je le nekaj let v dirkaški karavani, Hamiltona pa je ta oblikovala v zelo močno osebnost. Zmagovanje k temu ogromno pripomore. Max je prvič v položaju, ko mu dirkalnik omogoča enakovreden boj za prvi naslov prvaka,« je še dejal Ecclestone.

Dodajmo še, da so v teh dneh organizatorji v Abu Dabiju podpisali pogodbo, s katero bodo do leta 2030 prireditelji zadnje dirke sezone. Sicer je Abu Dabi v koledarju dirk formule 1 od leta 2009. šr, sta