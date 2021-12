Scholz na predstavitveni turneji pri partnerjih

Novi nemški kancler Olaf Scholz in zunanja ministrica Annalena Baerbock imata v prvih dneh nove nemške vlade iste poti. Med Parizom, Brusljem in Varšavo svojim sosedam, Evropski uniji in Natu pojasnjujeta, da Berlin ostaja zanesljiv partner.