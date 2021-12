Slovenska predstavnika v ligi ABA bi si težko predstavljala težji krog, kot je pred njima. V 11. bosta namreč merila moči proti beograjskima nasprotnikoma, ki odkrito ciljata na naslov prvaka. Krka bo v domači dvorani gostila Crveno zvezdo, ki dobro nastopa v evroligi in je v četrtek na kolena spravila Olympiakos, Cedevita Olimpija pa bo gostovala pri Partizanu, ki ga v letošnji sezoni vodi izjemni Željko Obradović.

Po odličnem vstopu v sezono se pri Krki bolj kot z nasprotniki že nekaj časa ubadajo z lastnimi težavami. Poškodbe so močno razredčile zasedbo trenerja Daliborja Damjanovića, ki pred vsako tekmo prešteva, na koga bo lahko sploh računal. Nazadnje je »padel« novinec Adonis Thomas, ki si je na tekmi proti FMP poškodoval mečno mišico, zato je njegov nastop pod vprašajem. Marko Arapović okreva po poškodbi kolena in bo na voljo šele spomladi, še vsaj dober teden bo odsoten Hasahn French, ki se je proti Splitu ob padcu huje udaril v koleno, po prestani bolezni okreva Andrej Stavrov, zdravniki pa s konservativno metodo zdravijo prepono Leona Stergarja. Jasno je torej, da Novomeščani proti evroligaškemu nasprotniku ob tako zdesetkani zasedbi večjih možnosti za presenečenje nimajo, Damjanović pa si kljub temu želi, da bi njegovi igralci igrali hrabro. »Trenutno se ukvarjamo s svojo igro in z lastnimi težavami. Poskušamo se vrniti k sistemu obrambe z začetka sezone, saj v zadnjem času, kljub temu da dajemo dokaj veliko število košev, še posebej v slovenski ligi, ne igramo dobro v obrambi. Od fantov ne pričakujem čudežev, bo pa to ena lažjih tekem za nas, saj so Beograjčani favoriti cele lige in njeni večkratni prvaki, imajo pa tudi zelo dobrega trenerja, ki jih odlično vodi in z njimi dela vrhunske rezultate. Hočem samo, da fantje dajo svoj maksimum,« je jasen Dalibor Damjanović.

Za Olimpijo, ki je v težkem obdobju, bi težko prihajal zahtevnejši preizkus, kot je tekma s Partizanom. Beograjčani so od prihoda trenerja Željka Obradovića klonili le dvakrat, obenem pa je zaradi evforije med navijači vzdušje na njihovih domačih tekmah peklensko. Ljubljančani so proti Virtusu pokazali več energije in želje po zmagi, a vprašanje je, ali so psihično trenutno dovolj stabilni in moštveno povezani, da se enakovredno zoperstavijo tako močnemu nasprotniku na vročem gostovanju. »Partizan je izrazit favorit za zmago. Z najboljšim evropskim trenerjem Željkom Obradovićem cilja na naslov prvaka v ligi ABA in evropskem pokalu. Naš cilj je, da poskušamo biti blizu čim dlje časa in nato v končnici iskati svojo priložnost za presenečenje. To pa bo mogoče le v primeru precej boljše obrambe, dobrega skoka in pametnega napada,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 11. krog: Borac – FMP sinoči, danes ob 17. uri: Krka – C. zvezda, ob 19. uri: Partizan – Olimpija, ob 21. uri: S. centar – Igokea, jutri ob 12. uri: Mega – Split, ob 19. uri: Cibona – Budućnost, ob 21. uri: Zadar – Mornar.