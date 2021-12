Nogometaši Mure so svoj zgodovinski nastop v evropski konferenčni ligi sklenili s porazom v Arnhemu na Nizozemskem proti Vitesseju z 1:3 (0:3). Potem ko je Mura odigrala najslabši polčas letos v Evropi in v prvih 45 minutah prejela tri zadetke (Buitink 3, Opeda 35, Huisaman 40), je v drugem delu zaigrala odločneje in prek Amadeja Maroše v 82. minuti dosegla častni gol. Mura je zapustila boljši vtis, kot kažejo izidi. Prekmurci so svoj prvi nastop v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj končali z odmevno zmago nad Tottehnamom in petimi porazi (razlika v golih 5:14) ter zasedli zadnje mesto v skupini G.

»V prvem polčasu smo bili slabi. Bili smo preveč zadržani, nismo imeli pravih idej. Hiter prvi gol nas je malo potolkel, vendar smo bili na splošno precej oddaljeni od svoje prave ravni. V drugem polčasu smo se dogovorili, da ne smemo igrati tako zadržano, da se ne smemo sramovati svoje kakovosti,« je tekmo analiziral trener Ante Šimundža, ki je s klubom od leta 2017, ko se je vrnil v Mursko Soboto, vsako leto naredil korak naprej: prvak druge lige, s četrtim mestom v vlogi novinca v prvi ligi uvrstitev v kvalifikacije za ligo Evropa, osvojitev slovenskega pokala, slovenski prvak, uvrstitev v skupinski del konferenčne lige. Mura je v Sloveniji postala vzorčni primer za organsko rast kluba v popolnem sozvočju z lokalnim okoljem, iz katerega črpa jedro igralskega kadra, sponzorje in podporo navijačev, kakršne nima noben drug klub v Sloveniji, zato tretjino proračuna napolni z vstopnino, klubsko trgovino in gostinsko dejavnostjo. Nov izziv je ureditev infrastrukture, da bo lahko vse evropske tekme igrala v Fazaneriji in ne v Mariboru, kjer bi bil strošek na tekmo 80.000 evrov. Če bi igrala v Murski Soboti, bi na krilih polnih tribun osvojila še kakšno točko več. »Po koncu tekmovanja bi bil najzadovoljnejši, če bi napredovali iz skupine, a za prvič so bili nastopi v tem tekmovanju dokaj solidni,« je ocenil Šimundža.

Mura se v Evropi ni osmešila, ampak je slovenskim klubom pokazala, kakšno prednost prinaša naslov državnega prvaka, za katerega je evropski sistem s tremi različnimi tekmovanji takšen, da omogoča popravne izpite. Mura jih je delala na račun pragmatizma, ki ga zagovarja Ante Šimundža. Trener je največji zvezdnik kluba in se počuti kot riba v vodi, ko njegova ekipa prva doseže gol, nato pa uživa, ko se tekmec naivno zaletava v obrambni zid njegove ekipe. Petdesetletni Mariborčan je tudi pred izzivom kariere, da se kot trener dokaže v tujini, potem ko je v Sloveniji z Mariborom in Muro osvojil vse, kar je mogoče. Reprezentant Žan Karničnik, vezist Tomi Horvat in branilec Jan Gorenc so v beležkah tujih klubov. Z njimi si obetajo tudi rekordno odškodnino v zgodovini kluba, ki je bila doslej pol milijona evrov.