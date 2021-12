Mateja Logar, luknje, humor in drek

Sreda je bila pretresljiva. Zoran Janković je obšel en odlok vlade in pretresena Mateja Logar je direktno iz domače dnevne sobe napovedovala katastrofo kataklizmičnih razsežnosti. Zaradi teh nekaj pleskavic, klobas in toplih napitkov na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane bo konec sveta. Matejo je najbolj žalostilo dejstvo, da nekateri iščejo luknje. Izkoriščajo luknje v zakonih in odlokih.