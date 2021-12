Portret: Marjan Strelec, okrožni sodnik, ki je prvi izrekel dosmrtno kazen

Bržkone se je zavedal zgodovinskosti trenutka. Zato je izrecno dovolil, da se v ponedeljek, 6. decembra 2021, slikovno in zvočno posname izrek sodbe trikratnemu morilcu Silvu Drevenšku. Snemanje zvoka ni samoumevno, kvečjemu je dopustno le slikovno. Marjan Strelec, predsednik sodnega senata ptujskega okrožnega sodišča, je ocenil, da ima javnost pravico videti in slišati, kako in zakaj je bila prvič v samostojni Sloveniji izrečena dosmrtna zaporna kazen.