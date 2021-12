Na Voglu kmalu nove žičnice

Smučišče Vogel bo kmalu bogatejše za sodobnejše žičniške naprave. Štirisedežnico Zadnji Vogel bo zamenjala nova krožno-kabinska žičnica, v načrtu pa imajo tudi nadomestno gradnjo vlečnice Kratki plaz in zamenjavo najstarejše enosedežnice Šija. »Podjetje Žičnice Vogel bo svojo ponudbo tako v zimski kot tudi poletni sezoni obogatilo z novo najsodobnejšo krožno-kabinsko žičnico, ki bo nadomestila skoraj štiri desetletja staro dvosedežnico Zadnji Vogel,« so zapisali v upravi podjetja Žičnice Vogel Bohinj. »Pogodbo o nakupu nove naprave sta podpisala Anthony Tomažin, lastnik družbe Žičnice Vogel Bohinj, in Gerhard Fisher iz družbe Doppelmayr Garaventa,« so povedali.