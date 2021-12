Občani pogrešajo bazen, stanovanja za mlade...

Krško je v prvih dneh decembra tudi uradno postalo dvanajsta mestna občina. Po mnenju vodstva občine bodo tako lažje prišli do sredstev, namenjenih večjim občinam, in s tem do hitrejšega razvoja pa tudi do tako želene samostojne pokrajine. Občani pa menijo, da se zanje ne bo kaj dosti spremenilo.