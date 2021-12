Festival, ki vedno prinaša tudi druženje

Danes se začenja 37. festival LGBT-filma v organizaciji društva Škuc, ki bo do 19. decembra potekal na štirih lokacijah, in sicer v Slovenski kinoteki, Kinodvoru, Cankarjevem domu in Klubu Tiffany na Metelkovi. Izbor letošnjih kratkih filmov si bo po predvajanju v kinodvoranah mogoče ogledati tudi na spletu.