Pitamica so upokojili leta 1951, potem ko je bil pred vojno rektor ljubljanske univerze ter profesor in dekan njene pravne fakultete. Njegovo nastopno predavanje o pravu in revoluciji ter mednarodno ugledna knjiga o državi (1927; A Treatise on the State, 1933) sta sijajna in nepozabna znanstvena vira slovenske upravne in ustavne znanosti. Vavpetič je bil leta 1946 imenovan za rednega profesorja pravne fakultete, leta 1950 za njenega dekana, leta 1956 pa je ustanovil tedaj prvi inštitut za javno upravo v Jugoslaviji; upokojil se je leta 1972. Lovro Šturm velja za odličnega naslednika Vavpetičevega znanstvenega izročila.

Z današnjega zornega kota si pravniki težko predstavljamo delovanje države, ki ga ne ureja in omejuje noben procesni zakon, ko pravni red preprosto ne sestavlja tudi veljavni zakon o upravnem postopku. Tako stanje je bilo v Jugoslaviji pred letom 1957, ko je bil uveljavljen ZUP – zakon o splošnem upravnem postopku. Do tedaj so upravni organi, torej njihovi uradniki in funkcionarji, ravnali po svoji volji, tudi tako, da so lahko brez pravnih omejitev zlorabljali oblastni položaj. Za odpravo tega pravno nevzdržnega stanja so se profesorji pravnih fakultet iz Ljubljane, Zagreba in Beograda po letu 1954 povezali v sprva neformalno skupino, katere glavni akterji so bili poleg Lada Vavpetiča Ivo Krbek, Nikola Stjepanović, Jovan Đorđević in v ozadju Leonid Pitamic. Sestajali so se na številnih delovnih sestankih v Beogradu in Ljubljani, velikokrat tudi doma. O nujnosti čimprejšnjega sprejema moderno zasnovanega ZUP je Vavpetič prepričal prijatelja Maksa Šnuderla, takrat predsednika zakonodajnega odbora Zvezne ljudske skupščine. Profesorska ekipa je bila vključena v uradno komisijo za pripravo ZUP. Kot edini tak primer zakona v proceduro ni vložila vlada, ampak so to storili poslanci, člani dveh odborov zvezne skupščine. S postopno uveljavitvijo ZUP je bilo zaključeno odkrito brezpravje povojne revolucionarne oblasti.

Z akademskega zornega kota sta osrednji področji vseživljenjskega delovanja Lovra Šturma gotovo upravno pravo in javna uprava, tako kot je to veljalo za Pitamica in Vavpetiča. Vendar je Šturm enako kot njegova mentorja daleč presegel to pravno področje. Pravzaprav lahko starejše področje državnega prava ali prava države štejemo za intelektualno izhodišče obeh današnjih pravnih disciplin ustavnega in upravnega prava. Šturm je namreč, odkar ga poznamo, raziskoval najpomembnejše širše okvire upravnega prava – njegove sistemske in kibernetske vidike, vprašanja naravnih in okoljskih pogojenosti, zlasti pa razmerje med državno upravo ter pravicami človeka in državljana. Vso pozornost je namenjal tistim upravnim ukrepom, s katerimi država posega v pravice posameznika, tako da jih omejuje, krši ali celo zanika in tako posega v njihovo bistvo. Pri tem je vedno opozarjal na razločenost med pravicami in svoboščinami posameznika kot vzajemno pogojenima prvinama sintagme »človekovih pravic in temeljnih svoboščin«.

Od tu dalje lahko zasledujemo dve logično povezani perspektivi Šturmove znanstvene radovednosti: najprej, kaj konstituira človekovo svobodo in s tem njegovo svobodno združevanje v ustanove civilne družbe in države? In pa, kaj ovira in zanika liberalne vrednote individualne duhovne ustvarjalnosti, svobodnega podjetništva in osebnega dostojanstva? Na obe vrsti vprašanj je Šturm odgovarjal na več načinov. Bil je redni in zaslužni profesor Evropske pravne fakultete Nove univerze in njen rektor. Predaval je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in bil tesno povezan s Katoliškim inštitutom – Fakulteto za pravo in poslovne vede v Ljubljani, ki je prva fakulteta nastajajoče Slovenske katoliške univerze. Bil je odličen znanstvenik, ki je raziskoval upravnopravna vprašanja omejitve oblasti ter ustavnopravna vprašanja pravne države in delitve oblasti. Bil je ustavni sodnik, predsednik slovenskega ustavnega sodišča in urednik velikega in prvega Komentarja Ustave Republike Slovenije (2002, 2011), ki ga je izdala Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze. Bil je založnik, urednik ali avtor temeljnih svetovnih in slovenskih monografij o ustavnem in filozofskem liberalizmu. Ne nazadnje je bil pobudnik številnih državljanskih pobud in je kot aktiven državljan in državnik spoštljivo prevzel in odgovorno izvajal javni funkciji šolskega in pravosodnega ministra Vlade Republike Slovenije.

Njegova zadnja razprava je bila objavljena pod naslovom Coruptissima republica, plurimae leges (Tacit, Anali): Uvodni pogled na odločitve ustavnega sodišča o covidu-19 U-I-79/20 z vidika načel legalitete in sorazmernosti (Dignitas, revija za človekove pravice, Nova univerza, 2021). Posthumno pa bo objavljena študija z naslovom O zgodovini nastanka in o vsebinskem razvoju splošnega ustavnega načela sorazmernosti v knjigi Državna uprava in ustavna demokracija (Univerzitetna založba Nove univerze, 2022).

Peter Jambrek