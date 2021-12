Bitka za polja svobode ta čas poteka v vseh družbenih podsistemih. Do aprila je še več kot dovolj časa, da samodržec uresniči svoje zle namere. A malo glede na to, da tisti, ki bi morali oblikovati alternativo, resnosti stanja še niso dojeli. Primer, ki ga je prejšnji teden Marko Jenšterle na primeru Venezuele lepo opisal, kako lahko nekdo z manjšinsko podporo javnosti ob pravočasnem zavzemanju ključnih medijev in institucij zmaga na volitvah, opozarja, kako bo Slovenija lahko videti že po aprilu 2022. Če opozicijske stranke, ki so na prizorišču ali so potencialno na obzorju, ne bodo dojele, da je ta čas ključno in prednostno, kako poslati samodržca na smetišče zgodovine, ne pa medsebojno prerivanje, bo to, kar je danes še eksces, po aprilu postalo normalno stanje stvari. Proti kateremu doma ne bomo več imeli možnosti izražati pomislekov, v »Evropi«, na katero vedno znova računamo, da bo nekaj storila namesto in na mestu nas, pa se nikomur več ne bo ljubilo. Mladina