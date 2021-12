Vendar pa napredek še nikoli v zgodovini ni potekal gladko. Danes, trideset let po koncu hladne vojne, se nasprotni tokovi še vedno krešejo. Nekatere sile in posamezniki se še vedno oklepajo miselnosti hladne vojne in skozi ideološko obarvana očala sodijo in napadajo različne politične sisteme in razvojne modele. Nedavno so Združene države Amerike organizirale virtualni »vrh o demokraciji«, pri čemer so po lastnih merilih odločale, kdo se vrha lahko udeleži in kdo ne ter katere so »demokratične države« in katere ne. Takšna poteza, ki postavlja ideološke meje, spodbuja blokovsko politiko in sproža konfrontacijo med tabori, je nedvomno reprodukcija miselnosti hladne vojne, ki bo vodila v ideološko konfrontacijo in protislovja v svetu ter ustvarila nove delitve.

Nihče si ne želi vrnitve v svet hladne vojne, ki je bil razdeljen zaradi predsodkov. Na svetu obstajajo bogati in raznoliki politični sistemi, človeštvo pozna pestre politične civilizacije. Demokracija je zgodovinska, konkretna in razvojna. Demokracija v vseh državah izhaja iz njihovega zgodovinskega in kulturnega izročila ter raste iz praktičnega raziskovanja in ustvarjanja znanja njihovih prebivalcev. Le s spoštovanjem demokratičnih poti, ki so si jih izbrali narodi sami, vztrajanjem pri mirnem razvoju, ohranjanjem poštenosti in pravičnosti, širjenjem demokracije in svobode ter s krepitvijo sreče ljudi se lahko razvoj človeške civilizacije združi v močnem sodelovanju in se izogne ponovnemu pojavu mračnega obdobja hladne vojne. Pod zastavo demokracije izzvati konfrontacijo je teptanje in skrunitev duha in vrednot demokracije ter bo v svet prineslo le nemir in kaos.

Današnji svet je sredi velikih sprememb, kakršnih v tem stoletju še ni bilo, s priložnostmi in upi za razvoj, a tudi s tveganji in izzivi. Epidemija novega koronavirusa še vedno divja po vsem svetu, svetovno gospodarstvo pa je v najhujši krizi po tridesetih letih prejšnjega stoletja. Države po vsem svetu se soočajo z izzivi, kot so podnebne spremembe, terorizem in migracije. Spričo teh izzivov sta miselnost hladne vojne in konfrontacija med različnimi tabori brezizhodni. To, kar svet zdaj nujno potrebuje, ni tako imenovani vrh o demokraciji, temveč spoštovanje norm mednarodnih odnosov, ki temeljijo na ustanovni listini ZN, ohranjanje koncepta skupnega posvetovanja, prispevanja in koristi, izvajanje pravega multilateralizma, vzpostavitev pravičnejšega in razumnejšega sistema mednarodnega upravljanja, krepitev globalnega usklajevanja in sodelovanja ter spopadanje z globalnimi izzivi z roko v roki.

Kitajska stran poziva k prenehanju spodbujanja delitev in konfrontacij pod geslom »diplomacije vrednot«. Države bi morale v mednarodnih odnosih uresničevati koncept vzajemnega spoštovanja in sodelovanja, ki je koristno za vse, spodbujati harmonično sobivanje držav z različnimi družbenimi sistemi, ideologijami, zgodovino, kulturo in stopnjo razvoja ter skupaj prispevati k napredku človeštva.

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji.