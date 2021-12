Pred leti je tako prodal svoji hiši v Walesu in v ZDA, da bi pomagal financirati svetovno nogometno prvenstvo za brezdomce leta 2019, za katero je prispeval dva milijona funtov, zdaj pa se je zavezal, da bo z denarjem, ki ga bo zaslužil z igranjem, financiral še več projektov. »Osvobajajoče je, ko lahko rečete, da boste vložili velike količine denarja v to in to, ker boste taisti denar lahko ponovno zaslužili. Spremenil sem se v socialno podjetje, v neprofitnega igralca,« je za časnik The Big Issue pojasnil 52-letni igralec, ki se je za veliko življenjsko spremembo odločil pred desetimi leti. Takrat je v mestu Port Talbot igral v 72 ur dolgi predstavi ter spoznal ljudi in organizacije, za katere ni vedel, da obstajajo. »Manjše skupine so poskušale pomagati mladim negovalcem, ki so imeli komaj dovolj denarja, da bolne otroke peljejo na kegljanje ali v kino in jim omogočijo, da so preprosto otroci. Ko sem se čez nekaj mesecev vrnil v mesto, sem izvedel, da jim je zmanjkalo denarja,« je pojasnil Sheen, ki se je zato odločil vrniti v rodni Wales in tam živeti.