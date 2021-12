Lastnik televizije Pink pravi, da so njeni gledalci neumni

Željko Mitrović, srbski medijski mogul in lastnik Pink Medie, najbolj znane po televiziji Pink in resničnostnih šovih, kakršen je Zadruga, se je zapletel v prepir na twitterju in zraven razžalil še gledalce svoje televizije. Do spora je prišlo, ko je začel Mitrović ocenjevati število ljudi, ki so v Srbiji protestirali zaradi nenadzorovanega izkoriščanja litija v zahodnem delu Srbije. Vztrajal je, da je bilo protestnikov nekaj sto in da so bile številke v medijih, kjer se je govorilo o več tisoč tisoč protestnikih, prenapihnjene.