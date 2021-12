2Cellos prihodnje leto na poslovilno turnejo

Slovensko-hrvaški dvojec 2Cellos, ki ga sestavljata Luka Šulić in Stjepan Hauser, bo kmalu postal dvojni enojec. Glasbenika sta namreč najavila poslovilno turnejo, s tem pa končala govorice o razpadu, ki trajajo že nekaj let. Kot 2Cellos bosta zadnjič nastopala od 26. marca do 4. decembra prihodnje leto, na turneji pa bosta obiskala Združene države Amerike, Avstralijo, Novo Zelandijo ter več evropskih držav, med katerimi so Madžarska, Avstrija, Poljska, Srbija, Češka, Italija, Nizozemska in Francija, za zdaj pa med njimi ni ne Slovenije ne Hrvaške. »Ekipa, to bo zadnjič, da me boste lahko videli kot del 2Cellos. Skakal bom, metal se bom po odru, letel… Vse, kar želite,« je napovedal Hauser na instagramu ter novico pospremil z najavami koncertov po svetu. Podobne objave so pristale tudi na uradni strani tega dvojca, oboževalci pa se veselijo turneje in hkrati izražajo razočaranje, da gre za zadnje skupne koncerte teh dveh čelistov.