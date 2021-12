Kar je dejal poljski minister svoji nemški kolegici ob začetku obiska, je delovalo strogo in pokroviteljsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rau je na začetku pojasnil, da je položaj prevzel šele pred enim letom in da so se »številne teoretične predstave o delu popravile s prakso«. Zaželel ji je še veliko sreče. »Potrebovali jo boste pri izpolnjevanju svoje misije, ampak tudi v poljsko-nemških odnosih,« je dodal.

Baerbockova je pozorno spremljala dolgi govor Raua, v katerem je bil kritičen do Nemčije in naštel kar nekaj zahtev Poljske. Med drugim je znova pozval k poplačilu odškodnine po drugi svetovni vojni. Za Nemčijo je ta tema že leta zaprta.

Nova nemška zunanja ministrica pa je na novinarski konferenci dejala, da sta govorila o različnih temah. Dobri poljsko-nemški odnosi po njenih besedah niso le zapisani v koalicijski pogodbi, ampak so pomembni tudi zanjo osebno, saj sta stara starša prišla iz Poljske v Nemčijo pred več kot 60 leti.

Spregovorila pa je tudi o temah, ki za Varšavo niso prijetne. Tako bi morala Poljska dovoliti dostop humanitarnih organizacij do migrantov na meji z Belorusijo, je prepričana Baerbockova.

Nemčija je sicer solidarna s Poljsko in baltskimi državami, ki se soočajo z migracijskim tokom. »Moramo pa tudi, kar bi rada poudarila, zagotoviti, da se v luči temperatur pod lediščem omogoči humanitarna pomoč na mejnem območju in to na obeh straneh meje,« je dodala.

Glede vladavine prava je Baerbockova ocenila, da bi bili nujni intenzivni pogovori na evropski ravni, da se najde rešitev.