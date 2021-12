V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu in jugu Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo sprva še megla. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, na vzhodu in severu države pa severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem bodo najmočnejši sunki burje od jutri zjutraj do popoldneva na izpostavljenih legah dosegali hitrost okoli 120 km/h.

Obeti: V nedeljo bo precej jasno, le po nekaterih nižinah bo sprva megleno. Jutro bo hladno. Burja na Primorskem bo ponehala, ponekod v notranjosti bo še pihal severni veter. V ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, še bo večinoma suho vreme.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja novo ciklonsko območje, ki bo v manjši meri vplivalo na vreme pri nas. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno, v Kvarnerju bo prehodno rahlo deževalo, v Gorskem Kotarju pa snežilo. Proti jutru se bo ob severnem Jadranu pričela krepiti burja. V soboto bo več oblačnosti v krajih južno in vzhodno od nas, po nižinah bo zjutraj megleno. Čez dan bo ponekod zapihal severnik, ob Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju in pod Velebitom tudi močna burja.