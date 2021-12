Alan Freed: Vzpon in padec gospoda rock & rolla

Besedno skovanko rock & roll se danes uporablja za najrazličnejše namene, ki niso nujno povezani s popularno glasbeno kulturo. In ne boste verjeli, tudi v pionirskih časih te glasbene zvrsti je bilo tako, dokler si je Alan Freed ni povsem prisvojil in z njo opredelil čudne glasbe, ki jo je kot Moondog vrtel na radijskih postajah. Na ta način je promoviral svojevrstno mešanico bluesa, boogieja, countryja, hillbillyja ter rhythm in bluesa, ki do tistega trenutka še ni imela poenotenega imena, niti ga ni nihče zavestno iskal.