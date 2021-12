Nataša Briški, soustanoviteljica in urednica spletnega portala Metina lista: Tudi na severnem polu dvomijo o enakih sposobnostih

Portal Onave ima med cilji zapisano povečanje deleža žensk, ki nastopajo v javnosti, in večjo prepoznavnost strokovnjakinj. Zagnala ga je Marta Kos, med naštetimi dejavnostmi so tudi analize, ki jih zadnje desetletje izvajajo pri Metini listi in se nanje redno sklicujejo v svojih podcastih. Listo prisotnosti žensk v slovenskih medijih je začela sestavljati Nataša Briški, ki je pred desetimi leti začela z enim prvih podcastov v slovenščini.