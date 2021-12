Visoke fakture za izvrševanje svobode zbiranja

V ponedeljkovem Dnevniku je novinar Uroš Škerl Kramberger poučno opisal pritiske ministrstva za notranje zadeve (MNZ) na državno odvetništvo, naj v imenu države vloži odškodninske tožbe zoper domnevne organizatorje neprijavljenih javnih shodov. S tožbami naj bi država zahtevala povrnitev škode, ki je zaradi varovanja teh shodov nastala v proračunu policije, oziroma povrnitev stroškov »kadrovskih in materialnih virov, ki so bili nujno potrebni za zagotovitev javnega reda in miru ter uspešno izvedbo varovanja«.