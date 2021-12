Branko Masleša: Dlje časa so si prizadevali, da bi porušili avtoriteto vseh institucij, in zdaj se čudijo, da ljudje ne verjamejo niti zdravnikom.

Vrhovni sodnik, vodja kazenskega oddelka na vrhovnem sodišču in nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša bo prihodnje leto dopolnil 70 let in se upokojil. Kljub temu ga SDS v teh dneh vrača v študentska leta, saj mu prek svojih medijev očita, da sploh nikoli ni diplomiral iz prava.