Goran Vojnović: Ostanite zdravi

Nekoč so naši starši vsakodnevno stali v vrstah. Pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin, kot so kavbojke Lee Cooper ali čokolada Milka, še danes travmatizira cele generacije ljudi, ki so zrasle v socializmu, in dolge vrste v njihovih glavah najlepše simbolizirajo zgrešenost takratnega sistema. Oni so namreč svojo mladost preživeli sanjajoč o časih, ko bodo police trgovin polne in bo na njih sedemindvajset vrst toaletnega papirja, zaradi česar so konec socializma razumeli kot konec nepotrebnega čakanja.