Hubert Kosler, direktor Yaskawe v Sloveniji: Vračanje proizvodnje v Evropo se bo zgodilo

Japonsko podjetje Yaskawa sodi med največje proizvajalce industrijskih robotov na svetu. Prvega so na trg poslali že leta 1974. Medtem ko so druga japonska podjetja proizvajala hidravlične robote, je bil Yaskawin robot prvi japonski robot na električni pogon. Ob začetku meseca robotike v Digitalnem središču Slovenije smo se pogovarjali z direktorjem treh Yaskawinih podjetij v Sloveniji, dr. Hubertom Koslerjem, ki se z robotiko ukvarja že več kot trideset let in ima največ zaslug za to, da je japonski velikan za postavitev prve tovarne za izdelavo robotov izven Azije izbral Kočevje.