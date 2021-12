Ta fantič je 11-letni Toni Vuković, posnetek pa je korenito spremenil njegovo življenje. Mali Toni je od rojstva navijač Hajduka in enkrat ga je oče, prav tako navijač splitskega moštva, celo peljal na Hajdukov stadion, kjer sta gledala tekmo med Hajdukom in Evertonom. Poleg tega je Toni že kmalu pokazal tudi talent kot igralec in nobeno naključje ni, da je kmalu začel trenirati najpopularnejšo igro na svetu. Ker so živeli na Reki, je treniral v okviru reškega kluba, še več, nosil je kapitanski trak v ekipi svojih vrstnikov. Kmalu po objavi posnetka je družina Vuković prejela kar nekaj groženj reških navijačev, v klubu naj bi želeli, da se izpiše iz kluba – kar so kasneje preklicali – pa tudi nekateri starši otrok, ki so igrali s Tonijem, naj bi zahtevali, da Toni ne igra več za ekipo kluba iz Reke. Ni bilo prijetno, fanta so na vsakem koraku spremljale opazke, ki so ga prizadele. Pa se je zgodil mali čudež: Tonija in njegovo družino so člani nogometnega kluba Hajduk povabili na pogovor v Split. Malega Tonija so namreč lovci na talente že nekaj časa spremljali in mu potem na Hajdukovem stadionu priredili sprejem, ki si ga bo zapomnil do konca življenja. Fantu od takrat ni izginil nasmeh z obraza in zdaj je jasno: ob polletju bo zamenjal šolo in šesti razred osnovne šole nadaljeval v Splitu. Zagotovo boste še slišali o tem malem mojstru usnjene žoge.