Ko je bila stara 16 let, se je Pauline poročila in rodila štiri otroke. Zakon je bil srečen, a je vedno imela občutek, da nekaj manjka. O deklici, ki jo je dala v posvojitev, so se doma pogovarjali, kot da živi z njimi. Bili so prepričani, da živi nekje daleč proč. Hčerka Carol Whitehead, ki ima danes 51 let, se je po smrti svoje posvojiteljske matere odločila, da poišče svojo pravo, biološko mamo. Pravzaprav je Pauline na Facebooku hitro našla, a jo je v odločilnem trenutku postalo strah. Bala se je, da se mama mogoče ne bo hotela srečati z njo. Zato je zgolj spremljala njene objave na Facebooku in fotografije. Prevevali so jo zelo čudni občutki, ko je gledala fotografije, ki jih je objavljala njena mama in na katerih so bile hčerke, torej njene sestre. Medtem se je tudi Pauline odločila in se obrnila na TV-postajo, kjer so imeli prav posebno oddajo, v kateri so iskali družinske člane, ki so izgubili stik. Hitro so našli Paulinino hčerko Carol, ki je, ironija pa takšna, živela le 10 minut hoje stran od matere. Srečanje je bilo po petdesetih letih neverjetno, brez zadrege, brez mučne tišine. Kot da ni minilo pol stoletja, kot da sta vedno živeli skupaj. »Zdaj je moje življenje spet popolno,« je rekla Pauline.