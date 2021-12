Ljubljančani, žrtve vojne med J in J

»Ljubljanski župan Zoran Janković se intenzivno trudi, da bi se šole, vrtci in trgovine čim prej zaprli. Ker so po njegovem manj pomembni od zdravja ljudi in fešt po mestu,« je ta teden tvitnil predsednik vlade Janez Janša. Ljubljanski župan mu ni ostal dolžan.