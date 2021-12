In prav sosedje so ga nagovorili, da se je prijavil na kviz. Ko je postal milijonar, so bili načrti povsem jasni: plačal si bo pripravljalni tečaj za izpit za državnega uradnika, ženi bo kupil hišo, odplačal bo dolgove staršev, bratom bo dal toliko gotovine, da bodo lahko začeli z delom, v kraju, kjer je živel, pa bo zgradil knjižnico. Vendar se ni izšlo. Takoj so ga potegnili v najrazličnejše akcije pod krinko dobrodelnih namenov, kar je prepozno ugotovil. Soproga ga je opozarjala, da ne zna ločiti med poštenimi ljudmi in sleparji, in kmalu sta se ločila. Kumar, ki je odpotoval v Bombaj, ker je želel postati režiser, je postal odvisen od alkohola in cigaret. In potem je nekega dne denarja zmanjkalo. Tisti hip so izginili tudi vsi »prijatelji«. Vrnil se je v domači kraj, kjer sta mu ostali dve kravi, preživljal pa se je s prodajo mleka. Leta 2016 se je rešil odvisnosti od alkohola, kmalu zatem je nehal tudi kaditi. Zbral je toliko denarja, da je opravil tečaj poučevanja. Danes uči na šoli, kot prostovoljec se ukvarja tudi z varovanjem okolja. Sushil Kumar je po dolgem času spet nasmejan. Pravi, da je vsak dan zanj praznik, zaslužiti pa želi le toliko, da preživi. Nič več.