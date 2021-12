Gasilci zgoraj brez Prostovoljni gasilci iz PGD Unec se v ogenj odpravijo v polni bojni opremi. A ko so se letos odločili za ponovno izdajo koledarja z njimi v glavnih vlogah, so odložili čelade, jakne in še kaj. Slikali so se namreč zgoraj brez, razgalilo se je trinajst korenjakov. Tokrat bodo prispevke, dobljene od prodaje koledarjev, namenili za nakup nove cisterne. Tista, ki jo imajo zdaj, jim služi že od davnega leta 1983 in bi jo radi poslali v zasluženi pokoj. Ker novo vozilo stane okoli 220.000 evrov, ga s koledarji po dvanajst evrov ne bodo mogli kupiti, vseeno pa lahko z njimi zaslužijo lep kupček denarja. Nekaj so jih sicer že podarili, odziv nanje pa je odličen. »Tole te čisto zmede. Fantje, super ste. Vse za dober namen in seveda za naše oči,« pravi ena od novih lastnic koledarja.

Najprej zbil enega pešca, nato še drugega Prejšnji petek je bil »črn« za voznika avtomobila s Celjskega. Pa ne črn tako, da se ti pred očmi stemni zaradi tako zelo nizkih cen določenih izdelkov. Črn zato, ker mu je uspelo trčiti v kar dva pešca. Najprej je zaradi neprilagojene hitrosti v Celju trčil v moškega, ki je nepravilno prečkal cesto. Odzval se je pravilno – naložil ga je v avto, da ga odpelje v bolnišnico. A se je na poti do tja pripetila še ena nesreča. Voznik je na prehodu za pešce namreč trčil še v peško, ki se je pri tem lažje poškodovala. Voznik je zaradi povzročitve dveh prometnih nesreč prejel za 600 evrov kazni, prislužil pa si je še osem kazenskih točk. Zaradi nepravilnega prečkanja ceste je kazen dobil tudi pešec.

Ni očistila stekel Z veliko neprijetnostmi na cesti se je soočala tudi 72-letna gospa iz Novega mesta. Zarana je sprva trčila v prometno signalizacijo, kar je, kakopak, ni ustavilo, saj je pobegnila s kraja nesreče. In to celo po levi strani ceste, da je s tem ogrožala voznike iz nasprotne smeri. Policisti so jo kmalu izsledili in ugotovili, kaj je bil problem. Gospa ni vozila pod vplivom alkohola ali kakih drugih prepovedanih substanc, temveč si je samo zelo slabo očistila okna. Ta so bila povsem zaledenela, da sploh ni videla ven, vozila je po levi, izgubila oblast nad avtom in se zaletela. Plačati bo morala 200 evrov kazni. Policisti ves zimski čas voznike opozarjajo na nujno čiščenje vozil, saj ti skozi zaledenela ali zasnežena stekla ne bodo videli ne pešcev, ki prečkajo cesto, ne drugih vozil, ki se vključujejo v promet. To bi jim sicer moral dati vedeti že zdrav kmečki razum. A zadnje čase se nanj ne moremo in smemo zanašati ne v prometu ne na katerem drugem področju.

Iz jezera rešila psa Da prav vsako življenje šteje, tudi tisto na štirih tačkah, sta v praksi dokazala španska policista. Dele države je pred dnevi zajela ledena fronta, ena od žrtev nizkih temperatur in mrzlega vetra pa bi lahko bil zlati prinašalec. Pes je očitno padel v ledeno jezero na severovzhodu države, kjer naj bi se več ur z miganjem tačk ohranjal pri življenju. Policista sta brez pomisleka zabredla v ledeno vodo in premraženo žival rešila gotove smrti.