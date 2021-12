Danes smo izvedeli ime in cilje nove zelene stranke, na čelu katere bosta v dvojnem predsedstvu okoljevarstvenika Urša Zgojznik in Uroš Macerl. »To ni stranka enega obraza, to ni stranka Urše ali Uroša ali kateregakoli posameznika. Stranko gradimo od spodaj navzgor. Stranke ne gradimo na kapitalu in ideologijah, ampak na ljudeh. Verjamemo, da lahko s kulturnim dialogom, znanjem, vizijo, verodostojnostjo in izkušnjami, ki smo jih pridobili na nacionalnem in lokalnem nivoju, politiko vodimo vključujoče in drugače,« je na novinarski konferenci uvodoma povedal Macerl. In bil jasen: »Če politika kdaj potrebuje spremembe, jih potrebuje zdaj.«

Ustanovni kongres nove stranke bo sicer januarja, novo stranko pa je na tiskovki podprl tudi predsednik Evropske zelene stranke Thomas Waitz. Macerl je v nadaljevnaju spregovoril o izrazito slabem imidžu politike. Dejal je, da je trenutno na političnem parketu nivo komunikacije izredno nizek, da se kršijo vsa možna pravila, da ja okoljska politika problematična, da so ogroženi demokratični temelji države, korupcijo pa, da merimo v milijardah in ne v milijonih. »Tak umazan imidž pa celo vzdržujejo in nadgrajujejo, da bi takšne, ki so pošteni in ki imajo dobre namene, odvrnili, da vstopijo v politiko,« je ocenil. In dodal: »Vstop v politiko je v tem trenutku kot skok v greznico, mi smo se zavestno odločili za ta skok. Takšno stanje je namreč potrebno presekati.«

Cilje stranke je po besedah Macerla izboljšati okolje, zavzemajo pa se za svobodno, odprto in odgovorno družbo, v kateri mediji, državna politika in institucije delujejo neodvisno in v dobro vseh. »Želimo živeti v enakopravni in pravični družbi. Komaj smo se pojavili, nas že potiskajo bodisi skrajno levo bodisi skrajno desno; mi pa sporočamo, da smo zeleni. Ni namreč dvoma, kako si predstavljamo demokracijo, enakopravnost, nedotakljivost pravic žensk, socialno pravičnost in boj za okolje. Od vsega tega pa je zgolj okolje na levi in desni, spredaj in zadaj, zgoraj in spodaj. Okolje je okrog nas in za okolje se bomo borili. Za to bomo v politiko pripeljali nov obraz – stranko Vesna.«

Več v nadaljevanju.