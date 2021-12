Iz avstrijske nacionalne turistične organizacije so sporočili, da so sprejeti ukrepi prinesli pričakovane rezultate, saj se je število novih okužb občutno zmanjšalo, hkrati se je povečal delež cepljenih. Zato se zaprtje države za cepljene in prebolele končuje 12. decembra, odprtje pa bo potekalo po premišljenih in regionalno prilagojenih korakih. Tako bo Avstrija v zimsko sezono vstopila postopno.

Turistična potovanja bodo od nedelje mogoča na Tirolsko, v Predarlsko in na Gradiščansko, 17. decembra jim bodo z odprtjem hotelov in gostinskih objektov sledile zvezne države Salzburg, Štajerska in Spodnja Avstrija. Zgornja Avstrija 17. decembra odpira trgovine, gastronomijo, nastanitvene objekte in kulturne ter športne dejavnosti. Koroška s ponedeljkom odpira trgovine, gastronomijo in nastanitvene objekte pa 17. decembra. Na Dunaju bodo restavracije in nastanitvene objekte odprli šele 20., kulturne ter prostočasne dejavnosti in trgovine pa 12. decembra, so sporočili iz avstrijske nacionalne turistične organizacije.