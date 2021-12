»Ko smo prišli na kraj požara, so zaposleni skušali ogenj pogasiti z ročnimi gasilnimi aparati,« opisuje in dodaja, da pri tem niso bili uspešni, saj se je požar že razširil. Z ognjenimi zublji na potniškem vozilu se je spopadalo 10 poklicnih gasilcev GARS Kranj in 11 prostovoljnih gasilcev PGD Kranj - Primskovo.

Ko so gasilci ogenj na vozilu pogasili, so v avtobusu našli osebo in jo odnesli iz vozila. Kot poroča portal Spin, pa je zdravnik ugotovil smrt. »Da je v avtobusu oseba, nismo vedeli,« poudarja Šifrer. Vzrok požara in njegove okoliščine pa preiskuje policija. Kot so sporočili s PU Kranj, je bil avtobus, ko je zagorel, ugasnjen. »V njem je bil moški, ki je umrl. Odrejena je bila obdukcija. Na dan požara so kriminalisti opravili ogled kraja, zbiranje obvestil pa se nadaljuje. Več podatkov bomo sporočili po opravljenih aktivnostih,« je zagotovil predstavnik PU Kranj za odnose z javnostmi Bojan Kos.

Za zdaj je znano le, da moški, ki je bil v avtobusu, ni bil voznik. Po neuradnih informacijah je šlo za mlajšega moškega. Zakaj je bil takrat v vozilu in kako je prišel vanj, pa še ni znano. Po naših informacijah naj tudi zaposleni, ki so skušali požar pogasiti, ne bi vedeli zanj.

»Sreča v nesreči pa je bila, da je bilo vozilo parkirano na samem in smo ga gasilci lahko obkolili in začeli gasiti. Če bi bilo ob njem še kakšno vozilo, bi šlo verjetno za veliko obsežnejši požar,« je še povedal Šifrer.