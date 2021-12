»Ljudska republika Kitajska je edina legitimna vlada, ki predstavlja celotno Kitajsko, in Tajvan je neločljiv del kitajskega ozemlja,« je sporočil nikaragovski zunanji minister Denis Moncada.

Novico so potrdili tudi v Pekingu. »To je pravilna odločitev, ki se sklada s širšimi trendi in pričakovanji ljudi. Kitajska zelo ceni to odločitev,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo, ki je obenem ponovilo trditve, da je Tajvan del Kitajske.

Tajvan je novico sprejel z obžalovanjem, a obenem zatrdil, da bo zavezništva naprej gradil drugje. Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen je danes sporočila, da pritisk nanje ne bo zmanjšal njihove odločenosti, da vzdržujejo demokracijo in svobodo in da sodelujejo v mednarodni skupnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do odločitve Nikaragve so bili kritični tudi v Washingtonu, kjer so pozvali države, naj okrepijo vezi s Tajvanom. »Spodbujamo vse države, ki cenijo demokratične institucije, transparentnost, vladavino prava in spodbujanje gospodarske dobrobiti za svoje državljane, naj okrepijo sodelovanje s Tajvanom,« je v izjavi sporočil ameriški State Department.

Tajvan ima neodvisno vlado od leta 1949, a Kitajska otok dojema kot del svojega ozemlja in nasprotuje kakršnikoli obliki diplomatskih stikov med Tajvanom in drugimi državami. Že več desetletij spodbuja njegove krhke diplomatske zaveznike, naj zamenjajo strani. V zadnjih letih mu je to uspelo doseči pri Panami, Salvadorju in Dominikanski republiki.

Po odločitvi Nikaragve Tajvanu ostaja 14 diplomatskih zaveznic, pri katerih gre v pretežni meri za manjše pacifiške in karibske države ter srednjeameriške države.