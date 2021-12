Gole so dosegli Šved Adrian Kempe v prvi minuti druge tretjine, v zadnji pa Uzbekistanec Arthur Kalijev, Šved Viktor Arvidsson in Kanadčan Andreas Athanasiou. Slednja sta zabila plošček v mrežo tekmecev v predzadnji in zadnji minuti, Kalijev pa pet minut in pol pred koncem dvoboja.

Kralji, naslednja partija jih čaka v noči na nedeljo po slovenskem času doma z Minnesoto Wild, so na 22. mestu med 32 ekipami lige; Dallas je dve mesti višje.