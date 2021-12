Sobočani so svoje prvo sodelovanje v skupinskem delu katerega izmed evropskih tekmovanj končali z zmago, zelo sladko proti Tottenhamu, in petimi porazi. Zadnjega so danes doživeli na Nizozemskem, še drugič v sezoni jih je ukanil nekdanji klub Tima Matavža in Daliborja Stevanovića Vitesse. Mura je ob petih doseženih in 14 prejetih golih pristala na repu skupine, a v blagajno z evropskimi nastopi vseeno spravila več kot tri milijone evrov.

Vitesse pa je z desetimi točkami na drugem mestu, a ga od poti v nadaljevanje tekmovanja loči še razplet dvoboja Tottenhama in zmagovalca skupine Rennesa, ki so ga preložili zaradi številnih okužb s covidom-19 v taboru angleške zasedbe.

Sobočani, ki so zaradi zdravstvenih težav pogrešali Matka Obradovića in Jana Gorenca, so se že v tretji minuti znašli v zaostanku, ko je Marko Zalokar sprva obranil strel Liosa Opende, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil Thomas Buitink. Nizozemci so bili še naprej podjetnejši, a so tudi črno-beli opozorili nase po strelih Tomija Horvata in predvsem Nardina Mulahusejnovića v 21. minuti, ko je iz ugodnega položaja malce z desne strani žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

V 35. minuti pa so domači podvojili prednost, Openda je sam stekel proti vratom in na koncu matiral Zalokarja. Tako kot pri prvih dveh zadetkih so bili tudi pri tretjem, v 40. minuti, gosti preveč nepazljivi, v osrčju kazenskega prostora je do strela prišel Daan Huisman, tako kot prvi prvem golu je bil podajalec Openda.

V uvodu drugega polčasa je Mura ob visokem zaostanku zaigrala odločneje, toda v 57. minuti se je moral izkazati Zalokar, potem ko je v kazenskem prostoru streljal Maximilian Wittek. V 62. minuti so se Sobočani na kratko veselili prvega gola, toda Amadej Maroša je bil v prepovedanem položaju. Na drugi strani je bilo vroče pred Murinimi vrati, žoga je med drugim zadela vratnico.

Vitesse je v teh trenutkih spet prihajal do obetavnih akcij, v 73. minuti pa se je pri Muri po dolgi odsotnosti po poškodbi na igrišče vrnil Luka Bobičanec. A po tem so prvi imeli lepo priložnost spet Nizozemci, strel Wittka pa je spet ustavil Zalokar.

V 82. minuti pa so se gosti vendarle veselili zadetka, tega je dosegel Maroša, ki je s preigravanjem lepo prišel do strela na vrhu kazenskega prostora. Nik Lorbek je kmalu zatem iz bližine streljal po podaji Bobičanca, izkazal pa se je domači vratar.

"V prvem polčasu smo bili slabi. Bili smo preveč zadržani, nismo imeli idej. Prvi zadetek nas je res malo potolkel, ampak smo bili precej oddaljeni od svoje prave ravni. V drugem polčasu smo se dogovorili, da ne smemo igrati tako zadržano, da se ne smemo sramovati svoje kakovosti, pridobili pa smo tudi z menjavami. Po koncu bi bil najbolj zadovoljen, če bi napredovali iz skupine, ampak za prvič so bili nastopi v tem tekmovanju dokaj solidni," je za Kanal A dejal Šimundža.