»Okrevanje, moč, pripadnost« – tako se glasi geslo francoskega polletnega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki ga bo 1. januarja prevzela od Slovenije. Oznanil ga je predsednik Emmanuel Macron na včerajšnji tiskovni konferenci, kjer je dejal, da je cilj Francije vzpostavljanje Evrope, ki je močna v svetu, popolnoma suverena, svobodna pri svojih odločitvah in z usodo v svojih rokah. Francosko predsedovanje Svetu EU bo sicer nekoliko nenavadno, ker bodo sredi njega, konec aprila, potekale predsedniške volitve, junija pa še parlamentarne.

Macronovo vizijo je treba razumeti kot dolgoročnejšo in ne omejeno na pol leta predsedovanja Svetu EU, saj gre za eno najvplivnejših članic. Seveda ob pogoju, da na predsedniških volitvah zmaga. Kandidature še ni potrdil, a je skoraj samoumevna, ne pa tudi njegova zmaga v predvidoma bolj tesnem drugem krogu, kamor naj bi se sicer brez težav uvrstil.

Odgovornost do zahodnega Balkana

Macron je med drugim napovedal, da bo Francija junija med predsedovanjem organizirala konferenco o zahodnem Balkanu, rekoč da ima EU do regije posebno odgovornost in da miru v Evropi ne bo, če bo zahodni Balkan ostal v sedanjem stanju. Dejal je tudi, da se je treba boriti »proti vmešavanju in manipulacijam določenih regionalnih sil, ki skušajo prek Balkana destabilizirati Evropo«. Kakšna bo ta konferenca, še ni jasno. Slovenija je pod svojim predsedovanjem organizirala vrh EU-zahodni Balkan z udeležbo voditeljev držav, lani ga je v času svojega predsedovanja Svetu EU organizirala tudi Hrvaška, a je bil zaradi pandemije virtualen. Macron je napovedal tudi vrh EU-Afriška unija.

Sedi marca pa bodo organizirali izredni vrh voditeljev članic Evropske unije, da bi dorekli nov model za evropsko gospodarsko rast z glavnim ciljem ustvarjanja delovnih mest in boja proti brezposelnosti. V Elizejski palači tudi pravijo, da so za bolj enostavna in pregledna pravila glede omejitev proračunskega primanjkljaja držav članic, ki je postavljen pri treh odstotkih BDP. Zdaj bo glede tega morda bolj fleksibilna tudi Nemčija pod novo vlado; njen kancler Olaf Scholz danes že prihaja k Macronu na pogovor v Pariz. Včeraj pa je bila v francoski prestolnici nova zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je povedala, da bo tudi nova vlada nasprotovala pobudi, da bi jedrsko energijo šteli za zeleno, kot bi radi v Parizu. To je bilo sicer od ministrice, ki prihaja iz stranke Zelenih, tudi nekako pričakovano.