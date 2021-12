Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanović (Inter), Benjamin Šeško (Salzburg) in Kevin Kampl (Leipzig) so slovenski predstavniki, ki so si s svojimi klubi izborili mesto v zaključnih bojih lige prvakov. Žreb parov osmine finala bo v Nyonu v Švici v ponedeljek. Med šestnajsterico najboljših klubov v letošnjem najelitnejšem evropskem klubskem nogometnem tekmovanju pa ne bo Barcelone. Katalonski ponos se v izločilne boje ni uvrstil prvič po letu 2001 in šele četrtič v zgodovini kluba.

Da bo letošnja sezona za Barcelono težka, je bilo jasno že poleti. Klub se je znašel v finančnih škripcih, med drugimi ga je zapustil Lionel Messi, večjih prestopov na nogometni tržnici pa ni mogel narediti. Posledice so bile kmalu vidne na rezultatih. Zamenjava trenerja, ko je Ronalda Koemana nasledil Xavi, je vzbudila nekaj več optimizma pri navijačih, a jasno je, da bo Barcelona potrebovala še precej več sprememb in kar nekaj časa, da bo znova dobila staro uspešno podobo. Ne glede na vse težave so kapetan Sergio Busquets in soigralci imeli možnost za uvrstitev v drugi del lige prvakov, a bi morali na zadnji tekmi skupinskega dela premagati Bayern v gosteh, saj je Benfica ugnala Dinamo iz Kijeva. Petkratni evropski klubski prvak pa se trenutno niti približno ni sposoben dostojno upirati naoljenemu bavarskemu stroju. Münchenčani so brez težav slavili zmago s 3:0, Barcelona pa bo evropsko sezono nadaljevala v evropski ligi.

»Bayern je bil dominanten. Tako želimo igrati mi, a je bilo tokrat ravno obrnjeno. Pogledati se moramo v ogledalo. Vsak igralec mora od sebe zahtevati več. Smo Barcelona. To mora biti točka preobrata. Potonili smo, zdaj pa se je treba pobrati. Nismo bili konkurenčni na tekmi lige prvakov, kar nam ne more biti v ponos,« je bil odkrit Xavi. A novi trener Barcelone se tu ni ustavil. »Situacija je, kakršna je, a nikoli ne smemo izgubiti ponosa. Začenja se nova era Barcelone, nova pot. Razkurjen sem. To je naša realnost in to me resnično moti. A jo moramo sprejeti, druge poti ni. Začenjamo z ničle. Želimo igrati ligo prvakov, ne evropska lige. Zato moramo garati, da se to več ne ponovi. Ljubim ta klub in naredil bom vse, da bo znova vstal.«

Svoje videnje je predstavil tudi predsednik kluba Joan Laporta. »Žalosti nas, da smo izpadli iz lige prvakov, a moramo naprej. Zakopati se moramo v delo in obrniti situacijo. Potrebni bodo pogovori. Včasih je takšen trenutek prelomen v zgodovini kluba in prepričan sem, da bomo znali krivuljo znova obrniti navzgor.« Barcelono sicer čaka težko delo, če bo želela prihodnjo sezono znova nastopiti v ligi prvakov. V španskem prvenstvu je trenutno namreč na sedmem mestu, za četrtim, ki pelje v najelitnejše evropsko tekmovanje, pa trenutno zaostaja za šest točk.