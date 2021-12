Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj odprl prvi vrh za demokracijo, dogodek, s katerim želi potrditi svojo namero o vrnitvi Združenih držav Amerike na čelo globalnih prizadevanj za krepitev ogrožene demokracije in kljubovanja avtokratom, ki po njegovi oceni krepijo ambicije in moč. »Svet je na točki preloma«, ko se je treba odločiti, ali bomo dovolili, da nazadovanje demokracije in pravic ostaja brez odgovora, ali pa bomo zbrali dovolj poguma in vizije za napredek svobode, je rekel. »Demokracija se ne zgodi po naključju. In obnoviti jo moramo vsako generacijo,« je dodal in se tako malce dotaknil misli Ronalda Reagana, da demokracija ni nikoli oddaljena od izumrtja več kot eno generacijo.

Na virtualnem dvodnevnem vrhu sodelujejo voditelji 110 povabljenih držav. V imenu Slovenije je imel včeraj nastop predsednik republike Borut Pahor. Dejal je, da demokracija ni samo vprašanje delovanja demokratičnih institucij, ampak visoke stopnje politične in pravne kulture. Ta pa je nizka in to je po njegovem morda še bolj problematično od pomanjkanja zaupanja v demokratične institucije. Problem ni različnost stališč, ampak nepripravljenost na dialog in iskanje kompromisa, je dejal.

Kritike ZDA in odgovor nanje V Washingtonu so nasilni protestniki pred slabim letom dni vdrli v kongres, da bi preprečili potrditev izida volitev, o katerih je poražena stran trdila, da so plod goljufije. Tudi – a ne samo – zato so Združene države zdaj tarča očitka nepovabljenih držav, da si samovoljno in brez verodostojnosti jemljejo pravico presojati o kakovosti demokracije v posameznih državah. V Washingtonu odgovarjajo, da se zavedajo lastnih pomanjkljivosti in jih skušajo tudi popraviti, ne samo v volilnem procesu, ampak tudi na drugih področjih. Napovedujejo tudi sprejetje 424 milijonov dolarjev vredne zakonodaje za financiranje projektov za krepitev demokracije po svetu. Vrh sam je razumeti tudi kot Bidnovo sporočilo, da bodo Združene države spet zastavonoša kritik ob kršitvah človekovih pravic po svetu, kar pa je vselej izziv, ko to trči ob druge interese. Že zdaj ni malo vprašanj, zakaj so bili na vrh povabljeni denimo voditelji Brazilije, Poljske in Filipinov, kjer so vladajoče struje tarča kritik o demokratičnem nazadovanju.