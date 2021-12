Stripovski album odpira razmislek o zgodovinskem pomenu ter mitologizaciji slavne vstaje delavcev, umetnikov, obrtnikov, anarhistov, republikancev in vsesplošnih radikalcev. Pri tem sta neizogibni vprašanji o današnjih družbenoekonomskih neenakostih, možnostih upora proti krivicam ter nevzdržnosti trenutnega sistema. Gre za adaptacijo istoimenskega romana francoskega romanopisca in filmskega ustvarjalca Jeana Vautrina. Prvi del, ki je izšel v sozaložništvu Založbe ZRC in založbe Stripburger, je prevedla Suzana Koncut, drugi del bo izšel predvidoma februarja.

Strip se osredotoča na dogodke, ko so se Parižani znašli v vzporedni, novonastali francoski republiki, ki je imela povsem drugačno politično in organizacijsko usmeritev od tedanje nacionalne države. Zaradi njenih egalitarnih in revolucionarnih temeljev so se v 20. stoletju po njej zgledovali vsi poskusi revolucionarnih preobratov kapitalistične družbe. Med petmesečnim pruskim obleganjem Pariza je mesto s topovi branila narodna garda, ki so jo sestavljali možje iz delavskih družin. Pariška komuna je namreč nastala po vojni med Francijo in Prusijo. »Pariška komuna je velik dogodek v zgodovini delavskega gibanja in socializma. Prvič v zgodovini so ljudske množice prevzele oblast. Pariška komuna je izkušnja kratkotrajne zmage in poraza. V tem je tipična za zgodovino socializma,« je pojasnil sociolog Tomaž Mastnak.

Pripoved v stripu se začne po vojni, 17. marca 1871, na dan, ko je francoski predsednik Adolphe Thiers od narodne garde terjal, da vrne topove. Predsednik je namreč ugotovil, da ima težavo. Pariz se je med pruskim obleganjem radikaliziral, glasovi, ki so začeli pretresati družbeno realnost in jo spreminjati, so postajali vse glasnejši. Skoraj kot izgovor je Thiers v mesto poslal vojsko, da prevzame 400 topov, ki naj bi pripadali Franciji, ker so jih kupili z davkoplačevalskim denarjem. Pripadnikom narodne garde je tako 18. marca sporočil, naj se pred prihodom vojske odločijo, kdo se bo boril proti njemu in kdo za Pariz. V gardi so medtem verjeli, da so topove kupili z lastnim denarjem in so zato njihova last. Od 300.000 pripadnikov jih je na Tiersovo stran prestopilo 300. »Pariške ljudske množice so bojevale boj za nacionalno osvoboditev, borile so se proti tuji vojski, ki je oblegala Pariz, hkrati so se bojevale za socialno osvoboditev. To je tipičen zgled narodnoosvobodilnega boja. NOB v Parizu,« je povedal Mastnak. Prvi del prebivalstva, ki se je uprl Thiersovim vojakom, so bile ženske.