Pestro dogajanje smo lahko spremljali v Aziji. Delnice kitajskega ponudnika prevozov Didi Global so v petek izgubile 22 odstotkov vrednosti. Podjetje se je zaradi vse večjih pritiskov domačih regulatorjev glede varnosti podatkov odločilo, da delnice umakne z borze v New Yorku in jih uvrsti na borzo v Hongkongu. V malo manj kot pol leta od prve javne ponudbe delnic (IPO) je delnica izgubila 57 odstotkov vrednosti. Omenjeno politično usmerjeno dejanje je imelo slab vpliv na preostale družbe, kot sta Alibaba in Baidu, ki sta samo v petek izgubila 8,3 oziroma 7,8 odstotka, merjeno v evrih.

Nevarnost visokih pričakovanj so občutili tudi vlagatelji ameriške družbe DocuSign, ki ponuja storitve elektronskega podpisovanja. Delnica omenjene družbe je namreč v petek izgubila 42 odstotkov vrednosti. Kljub temu da je družba objavila dobre poslovne rezultate tretjega četrtletja, ti so presegli napovedi analitikov, je znižana napoved prihodnje prodaje povzročila pravo razprodajo na borzi. Strah pred dodatnimi zaprtji držav zaradi širjenja omikrona je v preteklem tednu za približno 2,8 odstotka znižal ceno nafte WTI. Združenje proizvajalk in izvoznic nafte Opec+ je sporočilo nadaljnje zvišanje dnevnih kvot načrpane nafte; novembra in decembra je mesečni dvig znašal 400.000 sodov na dan, kar se bo nadaljevalo tudi januarja.

Čistega vina glede inflacije si je končno nalil tudi guverner Feda Jerome Powell in jasno priznal, da besedne zveze, s katero sporoča, da je inflacija le prehodna, ne bo več uporabljal. S tem je med vrsticami nakazal, da je inflacija vse višja, gospodarska rast vse močnejša, trg dela pa v vse boljšem stanju. Časovnica zaostrovanja denarne politike bo zelo verjetno predstavljena na naslednjem zasedanju, ki bo 14. decembra. Zelo verjetno, vsaj po mnenju večine analitikov, lahko prve dvige obrestne mere pričakujemo že prihodnje leto. Tudi Mednarodni denarni sklad (IMF) je začel opozarjati ameriško centralno banko in preostale centralne banke, da so inflacijski pritiski vse večji in da bi bilo smiselno pospešiti zmanjševanje odkupov vrednostnih papirjev ter pripraviti teren za dvig obrestnih mer.