Včeraj so jedačo in pijačo ponovno začeli prodajati gostinci na Pogačarjevem trgu, ki jim je hišice v najem oddalo javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Zeleno luč za ponovno odprtje jim je dal direktor Andrej Orač, ki je pojasnil, da ne gre za sejemsko prodajo, ampak za tržnično prodajo.

Inšpektorji so najemnike obiskali že včeraj. Opozorili so jih na kršitev odloka in napovedali, da se bodo vrnili ter jim napisali globo, če ne bodo prenehali z obratovanjem. Napoved so uresničili, danes jim niso napisali zgolj opominov, ampak so stojnice začeli zapirati.

