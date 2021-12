Kvantni Alfi Nipič

V Sloveniji ni usodno razdeljen zgolj narod, stoletni razkol se je utelesil tudi v njegovi ikoni, pevcu narodne glasbe Alfiju Nipiču. Ta je usodo ljudstva kot Zveličar vzel na svoja pleča in se je razdelil v dva Alfija – cepljenega in necepljenega. O tem čudežnem stanju sta poročali kar dve televiziji. Na Pop TV in portalu 24ur smo spremljali zgodbo necepljenega Nipiča, ki je preživel zdravljenje na intenzivni negi zaradi covida. Na Nova24TV pa so predstavili njegov alter ego, o katerem so prav tako zapisali veselo vest: da se njegovo stanje počasi izboljšuje. »Temu je verjetno botrovalo tudi dejstvo, da je bil cepljen,« so dostavili.