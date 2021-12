Kot zadnji se bodo v svetovnem pokalu v alpskem smučanju predstavili slalomisti, ki bodo imeli v nedeljo v Val d'Iseru prvo tekmo sezone. V tej sezoni bo deset slalomov, po tradiciji pa bo vrhunec januarja, ko bo v slabih treh tednih pet preizkušenj, in sicer v Zagrebu, Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu. Spomnimo, da marca v Kranjski Gori ne bo slaloma, saj bosta v tej zimi na Pokalu Vitranc dve veleslalomski tekmi. Iz slovenskega tabora prihajajo slabe novice. Štefan Hadalin znova čuti bolečine v hrbtu, zato ne trenira že od sobote. Vse kaže, da na nedeljski tekmi ne bo nastopil. V petek bo iz Ljubljane na prizorišče odpotoval vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik. Če bodo bolečine popustile, bo z Verdnikom odpotoval tudi Hadalin, skušal v soboto trenirati in v nedeljo nastopiti na tekmi.

Slalomski spored svetovnega pokala je precej specifičen, saj v koledarju ni nekaterih tradicionalnih prizorišč, bosta pa kar dva slaloma v Garmisch-Partenkirchnu, kjer so nazadnje slalomisti tekmovali na svetovnem prvenstvu pred skoraj enajstimi leti. Glavni slovenski adut bo Štefan Hadalin, a mora najprej premagati težave, ki so časovno neopredeljene. Vrhničan je bil v minuli sezoni edini alpski smučar, ki je osvojil točke svetovnega pokala na vseh devetih prizoriščih oziroma enajstih tekmah. Slabši podatek je, da se niti enkrat ni uvrstil med najboljšo deseterico, saj je dosegal uvrstitve med 12. in 26. mestom. Spomnimo, da je bil minulo zimo skupni slalomski zmagovalec Marco Schwarz. Avstrijec si je na začetku novembra na treningu na Resterhöhu poškodoval gleženj, zato še ni stopil na smuči. Ker ni šel na operacijo, naj bi znova začel trenirati po šestih tednih rehabilitacije, torej v teh dneh.

Najstrmejši veleslalom Na znameniti progi Face de Bellevarde bo v soboto drugi moški veleslalom. Organizatorji imajo v zadnjih dneh obilo težav s snežnimi padavinami, tako da jih čaka garaško delo za izvedbo obeh tekem, saj naj bi danes padla nova večja količina snega. Proga v središču Val d'Isera slovi kot najstrmejša v svetovnem pokalu, zato je krajša od drugih. V zadnjih letih je tekma večkrat odpadla, tako da Žan Kranjec v Val d'Iseru še ni dosegel podobnih uspehov kot na številnih drugih prizoriščih. Podrobnejša analiza Kranjčevih veleslalomskih uspehov pa kaže, da je v zadnjih sezonah največje uspehe dosegal na manj strmih terenih, medtem ko je bil v preteklosti bolj znan kot smučar, ki dosega največje uspehe na najtežjih progah. Spomin na prvi veleslalom sezone je svež in lep, saj je Žan Kranjec v Söldnu osvojil tretje mesto. Vodičan je po težki lanski sezoni dobil potrditev, da sodi v svetovni vrh, kar mu je dalo dodatni zagon. »Res je, da je od zadnje tekme v Lechu minilo precej časa. Toda Žan Kranjec je v preteklosti večkrat dokazal, da mu tekmovalni premor ne povzroča težav, da se zna dobro zbrati in tekmovati. Na treningih je smučal dobro, tako da smo prispeli na prizorišče optimistični,« sporoča glavni moški trener Klemen Bergant.

Poškodbe Avstrijcev Slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah je konec novembra šest dni trenirala v Livignu, od sobote do srede pa v Alti Badii, kjer bosta 19. in 20. decembra dva veleslaloma. V sredo je sledila naporna selitev v Val d'Isere, saj je na poti ves čas močno snežilo, ker so imeli Italijani državni praznik, pa je bil promet zelo gost. Spomnimo, da je prvi veleslalom sezone v Söldnu dobil Švicar Marco Odermatt pred Rolandom Leitingerjem in Žanom Kranjcem, ki je za zmagovalcem zaostal le za desetinko. V avstrijskem taboru imajo na začetku sezone precej težav s poškodbami, saj si je 9. novembra na treningu paralelnega veleslaloma v Reiteralmu strgal prednjo križno vez v desnem kolenu Roland Leitinger in že končal olimpijsko sezono.