Ker nam časa zmanjkuje, do volitev je samo še slabih 140 dni, je nujna aktivnost civilnih iniciativ, da dosežemo referendum za spremembo volilnega sistema. Referendum o vodi je lep dokaz, da se to da. Pri tem bi dodal, da se zavzemam tudi za spremembo ustave v členu, ki opredeljuje volilno pravico. Dodal bi še, da je voliti dolžnost in pravica, pravica pa je biti voljen. Menim, da imamo vsi polnoletni državljani tudi dolžnost, da soodločamo o svoji državi. Če je volilna udeležba pod 50 odstotkov, volitve ne morejo biti legitimne.

In v sklopu referenduma o spremembi volilnega sistema bi dodal tudi organizacijo širokih strokovnih in javnih razprav o vseh postulatih, ki tvorijo državo: zdravstvo, šolstvo, sociala, obramba, notranja in zunanja politika, ekologija, pravni sistem, kmetijstvo itd. Rezultati teh razprav bi morali biti sprejeti na posebnem referendumu in bi morali biti obvezna usmeritev za vsako nadaljnjo vlado. Tako imajo urejeno v skandinavskih državah, kjer menjava vlade v ničemer ne spreminja dogovorjenih usmeritev.

Sam sem skušal navezati stike z raznimi iniciativami, a mi do zdaj ni uspelo. Nekaj časa bom še vztrajal, potem nameravam ustanoviti svojo. Če si želimo živeti v demokratični državi, si jo moramo izboriti, sicer si zaslužimo to, kar imamo zdaj.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki