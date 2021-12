Pred leti me je poklicala prijateljica in vprašala, ali imam kakšno idejo, kako razbremeniti udeležence po napornem celotedenskem kongresu makroekonomistov na Bledu. Odvrnila sem ji, naj najame avtobus in jih pelje pogledat ajdovsko deklico na Vršič, še prej pa sem jim povedala pripovedko o vilah na Bledu, ajdovski deklici in zlatorogu. Začela sem pripovedovati: »Once upon a time… Nekoč pred davnimi časi…« Udeleženci so mislili, da sem padla na glavo, po vseh njihovih učenostih je prišla neka stara mama in začela pripovedovati o vilah. Gledam njihove obraze in korajžno nadaljujem o ajdovski deklici, ki jo bodo čez eno uro videli v skali. Nihče ni več vedel, kaj je res in kaj ne, a njihovi obrazi so se začeli mehčati. Zvečer me je poklicala prijateljica z Vršiča in dejala: »Večerno sonce se je uprlo v ajdovsko deklico in mi stojimo tu – ne očarani, začarani. Nihče ni utrujen in vsi trdijo, da imamo najbolj pravljično in lepo deželo.« Kakšna spodbuda je bila to zame! Ko vidiš vse te razumske ljudi, ki se odtajajo ob taki ljudski pripovedi! Sama pa si mislim, kakšno bogastvo imamo, kamor koli se ozremo! Nedeljski dnevnik