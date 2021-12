Že na junijski seji je zelo glasno zahteval spremembe, češ da imajo oni večino. Dr. Štuhec mu je pritrjeval in poudarjal, da bo treba spremeniti statut, če ne bo šlo drugače. Desni svetniki so s svojo odsotnostjo na avgustovski seji programskega sveta generalnemu direktorju omogočili izvesti razrešitev direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak ter imenovanje v. d. direktorja Valentina Areha. Vodstvo RTV Slovenija je potem pripravilo predlog programsko-produkcijskega načrta za leto 2022, ki ga je večina svetnikov na seji pred tednom dni potrdila. Z velikim poklonom do vodstva, je hvalil Štuhec. Nič zato, če se večina zaposlenih v informativnem programu TV Slovenija s predlogi sprememb ne strinja, nič zato, če je zaradi nestrinjanja s predlogom načrta odstopila odgovorna urednica informativnega programa Manica J. Ambrožič in so odstopili vsi uredniki. Zdi se, da celo zelo priročno. Bivša odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik je bila vendarle v stalni pripravljenosti. Verjetno bo vojščak Kmetič zahteval, da odstrani oddaji Tarča in Studio City iz programskega načrta, saj sta po njegovem mnenju to dve izredno pristranski oddaji in zahteva, da »gresta ven«. Se mu bo upala upreti?

Kmetiču tudi barvno neusklajeni predsednik programskega sveta Ciril Baškovič ni po volji in je na ponedeljkovi seji predlagal njegovo razrešitev. Da naj bi predsednik sveta dovoljeval, da vsak, ki ima pet minut časa, žali programske svetnike in trdi, da niso uravnoteženi. Kar pa Kmetič seveda absolutno zavrača. Da človek ne ve, ali bi jokal ali se smejal.

Za zdaj zamenjava Kmetiču res ni uspela, celo posamezni desni svetniki so si upali pohvaliti predsednika sveta. Vendar pa sem prepričana, da bodo Janševi še poskusili. Kmetič vedno zelo glasno in pogosto žaljivo, dva ali trije malo manj glasno in z bolj izbranimi besedami, mogoče še dva malo bolj premeteno, nekaj njih vedno molče, zgolj samo s prsti na pravi tipki za glasovanje.

In na tak način jim je uspela druga načrtovana zamenjava – zamenjava varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev. Sama sem naivno pričakovala, da imenovanje dosedanje varuhinje Ilinke Todorovski za nov mandat sploh ni vprašanje. Večina svetnikov je namreč njeno delo vedno zelo hvalila ter se z njenimi poročili strinjala. Verjetno pa bi morala za potrditev novega mandata brez pomislekov absolutno pritrjevati načinu dela tistih novinarjev TV Slovenija, ki jih radi gostijo tudi na Novi24TV, ter pritrjevati analizam vladnega Ukoma o neuravnoteženem poročanju TV Slovenija. S svojim profesionalnim odnosom do novinarjev, urednikov, vodstva, programskih svetnikov, gledalcev in poslušalcev pa si je očitno nadela »štrik za vrat«.

Kako bo ogrlico, ki so ji jo z izvolitvijo nadeli programski svetniki, nosila nova varuhinja, bomo priča v naslednjih mesecih. Stari nedotakljivi ostajajo. Vse skupaj pa se počasi spreminja v PUP (Popolnoma uravnoteženi program) TV.

Magda Plementaš Lombar, Kranj