Tri vprašanja za milijon dolarjev

1. Če poslanci DeSUS Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič v državnem zboru vztrajno glasujejo po svoji vesti, kar je povsem skladno s 1. odstavkom 82. člena slovenske ustave (»Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila«), in če Ljubo Jasnič, trenutni predsednik stranke DeSUS, na RTV Slovenija v oddaji Studio City vsem nam jasno in glasno pove, da z omenjenimi tremi poslanci njegova stranka nima nič, se mi zastavi eno samo logično vprašanje: kdo za vraga pa potem v državnem zboru zagovarja interese slovenskih upokojencev?